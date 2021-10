Seria A, Roma-Napoli 0-0: espulsi Mourinho e Spalletti. HIGHLIGHTS

Nel match della nona giornata si interrompe la serie di vittorie consecutive dei partenopei. Le occasioni migliori per il giallorosso Abraham e per Osimhen per gli ospiti. Cartellino rosso, dopo il fischio finale, anche per Spalletti. Gli azzurri in testa alla classifica insieme al Milan

È finito 0-0 all’Olimpico il match Roma-Napoli, valido per la nona giornata di Serie A. Nel primo tempo la più grossa occasione per i padroni di casa capita ad Abraham, ma l'inglese calcia fuori. Nella ripresa due pali nel giro di un minuto per il Napoli, in entrambi i casi con Osimhen. E all’88’ è sempre il nigeriano che si vede annullare un gol per fuorigioco, confermato anche dal Var. A dieci minuti dalla fine Mourinho riceve il secondo giallo e viene espulso. Dopo il fischio finale cartellino rosso anche per Spalletti. Azzurri ancora in testa alla classifica insieme al Milan (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).