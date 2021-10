World Athletics, premio Atleta dell’anno: Jacobs escluso da nomination

Non c'è spazio per Marcell Jacobs tra i migliori dell’atletica internazionale. Nella top 10 per diventare atleta mondiale del 2021, in campo maschile figurano sei atleti europei, due africani e due nordamericani, ma non è presente l’azzurro. Nonostante il doppio oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100.