Champions League, in corso Porto-Milan 0-0: DIRETTA

Sfida decisiva per il Milan in Champions League: dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate del girone, i rossoneri stanno affrontando il Porto allo stadio “Do Dragao” e puntano alla vittoria per riaccendere le speranze di arrivare agli ottavi di finale. Pioli, con la squadra dimezzata da infortuni e indisponibilità, schiera Krunic titolare insieme a Saelemaekers e Leao, alle spalle di Giroud. Conceiçao punta su Evanilson come partner di Taremi in attacco. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, disponibile su Sky Go, anche in HD (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).