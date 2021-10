Finale Europei: Inghilterra, 2 gare a porte chiuse per scontri Wembley

Stangata

L'indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa si è conclusa con una stangata per l'Inghilterra. Il tutto, come si legge nella nota ufficiale, per punire "la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio". Inoltre la Federazione inglese, ovvero la Football Association, dovrà pagare all'Uefa una multa di 100.000 euro per le stesse motivazioni, alle quali si aggiungono l'invasione del campo di gioco, il lancio di oggetti e i disordini durante gli inni nazionali.