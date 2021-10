Arriva in libreria il "Manualex", il calcio secondo del Piero

Informazioni, curiosità, classifiche, record e tanti aneddoti personali. Una guida completa, edita da Rizzoli e ricca di illustrazioni, dove il campione del mondo parla dello sport che "non smette mai di farci sognare"

"Non avrei mai voluto smettere di giocare a calcio. Mai. A me non interessava quando, dove, con chi o contro chi: io chiedevo solo di poter avere un pallone tra i piedi. E mi sentivo il più felice del mondo". Le parole sono di Alex Del Piero, 7 della Nazionale e 10 della Juventus, uno dei più grandi talenti italiani degli ultimi 30 anni. Dal 12 ottobre tutti gli appassionati possono leggere questo e molto altro su "Manualex, il calcio secondo Del Piero", edito da Rizzoli.