Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. DIRETTA

L'Inter affronta lo Shakhtar Donetsk, allo stadio Olimpico di Kiev, nella seconda giornata di Champions League. I nerazzurri sono a caccia di un successo, dopo la sconfitta nella prima partita, a San Siro, contro il Real Madrid. Non può permettersi di sbagliare anche la formazione ucraina allenata da Roberto De Zerbi, che ha perso due settimane fa contro lo Sheriff Tiraspol. Inzaghi schiera dal 1' Dumfries e Dimarco al posto di Darmian e Perisic, mentre Vecino vince il ballottaggio con Calhanoglu a centrocampo. Davanti Dzeko-Lautaro. Conferme in difesa (De Vrij, Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic) e in mezzo con Brozovic e Barella che completano il reparto. Diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LA GUIDA).