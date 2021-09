MotoGp Misano, vince Bagnaia. Poi Quartararo e Bastianini

Seconda affermazione consecutiva per il torinese della Ducati, che conquista il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dopo il successo precedente di Aragon. Dietro di lui, il leader del mondiale Quartararo, in sella alla Yamaha. Terza un'altra Ducati, quella di Bastianini. Chiude diciassettesimo Valentino Rossi

Ancora Bagnaia. Il torinese della Ducati, partito in pole, ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano. Seconda affermazione di fila per Bagnaia che aveva già vinto il precedente Gp di Aragon. Al secondo posto, il leader del mondiale MotoGp Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. A quattro gare dal termine, Quartararo, conserva 48 punti di vantaggio su Bagnaia. Terza un'altra Ducati, quella condotta da Enea Bastianini. Al quarto posto Marc Marquez (Honda). Quinto lo spagnolo Joan Mir con la Suzuki. Valentino Rossi, partito dall'ultima fila, ha chiuso al 17esimo posto (LA CRONACA DELLE QUALIFICHE).