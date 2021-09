F1, GP Monza: Bottas 1° in gara Sprint ma pole a Verstappen

Il finlandese partirà in fondo alla griglia a causa della penalità per aver cambiato il motore. A partire davanti a tutti sarà l'olandese della Red Bull. Dietro di lui le due McLaren di Ricciardo-Norris e Hamilton. Scatteranno dalla terza fila le Ferrari di Leclerc e Sainz, 5° e 6°, e subito dietro Giovinazzi. Hamilton: "Colpa mia, domani vittoria facile per Max" Condividi:

Valtteri Bottas ha vinto la qualifica Sprint del Gp d'Italia a Monza che assegna la pole position per la gara di domani, ma a partire dalla prima posizione sarà Max Verstappen: il finlandese della Mercedes deve scontare una penalizzazione di 20 posizioni in griglia per aver cambiato il motore. Nella mini-corsa di 18 giri per 100 chilometri, che definisce l'ordine di partenza in gara, l'olandese della Red Bull ha chiuso secondo davanti a Daniel Ricciardo e Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton, quinto con la Mercedes. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, settima l'altra Rossa di Carlos Sainz. Fuori Pierre Gasly su Alpha Tauri, finito contro le barriere al primo giro. Il Gran Premio d'Italia a Monza è in diretta domani alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207)

La griglia di partenza del Gp leggi anche F1, Gp di Monza: il programma e dove vederlo in tv Bottas ha comunque ottenuto i tre punti in classifica previsti per il vincitore della Sprint Race, due sono invece andati a Verstappen e uno a Ricciardo. L'australiano partirà in prima fila a fianco dell'olandese, in seconda fila Norris ed Hamilton, non brillante nella gara del sabato, e in terza le due Ferrari di Leclerc e Sainz. La Sprint Race ha visto poi chiudere all'ottavo posto Antonio Giovinazi con l'Alfa Romeo, che ha preceduto Sergio Perez con la Red Bull e Lance Stroll con l'Aston Martin. Undicesimo, ma decimo domani in griglia, Fernando Alonso con l'Alpine.