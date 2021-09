F1, Gp di Monza: il programma e dove vederlo in tv

Dopo Belgio e Olanda, è arrivato il turno dell’Italia. È il terzo weekend consecutivo di Gran Premi per la Formula 1 che ha ormai dimenticato la pausa estiva. Domenica 12 si correrà nell’Autodromo Nazionale di Monza dove i piloti di casa faranno di tutto per conquistare un podio.

Libere e qualifiche

Si parte venerdì 10 con le prove libere. Inizieranno alle 14:30 e saranno visibili sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Skysport.it. alle 18:00 si terranno le qualifiche che decideranno la griglia di partenza per la qualifica sprint in programma per sabato 11 alle 16:30. Torna, quindi, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna l’esperimento di quest’anno di una corsa sui 100 chilometri senza sosta che determinerà la griglia di partenza della gara di domenica e assegnerà ai primi tre classificati 1, 2 o 3 punti che andranno a sommarsi alla classifica finale.