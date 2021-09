Tennis, Us Open: Berrettini battuto da Djokovic ai quarti di finale

L’Azzurro è stato battuto dal serbo n.1 al mondo che si è imposto all'Arthur Ashe Stadium di New York con un punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. Nole approda così alla sua 12esima semifinale nella Grande Mela

Finisce l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open 2021. L’Azzurro è stato infatti battuto da Novak Djokovic ai quarti di finale. Il n.1 al mondo si è imposto all'Arthur Ashe Stadium di New York con un punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. Berrettini è riuscito a strappare il primo parziale dopo un'ora e 17', ma ha poi dovuto arrendersi al serbo.

L'obiettivo di Djokovic

A Flushing Meadows, in questa edizione, Djokovic punta al successo finale per diventare il primo tennista dal 1969 (quando ci riuscì Rod Laver) a oggi a vincere i 4 tornei del Grande Slam nello stesso anno solare. Dopo la vittora con Berrettini il traguardo è sempre più vicino: Nole giocherà la sua 12esima semifinale a New York. Sulla sua strada adesso però c'è Sascha Zverev, il tennista che lo ha privato del tanto agognato titolo olimpico a Tokyo 2020.