Tennis, Us Open: Berrettini vola ai quarti di finale. Sfiderà Djokovic

Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale degli Us Open di tennis. Il 25enne romano n.8 al mondo ha battuto a New York negli ottavi il 28enne tedesco Oscar Otte (n.144), col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Al prossimo turno il n.1 d'Italia se la vedrà con Novak Djokovic, il serbo n.1 al mondo che quest'anno lo ha battuto in finale a Wimbledon e nei quarti al Roland Garros. A caccia del Glande Slam e già tre volte vincitore a Flushing Meadows, Nole ha battuto non senza fatica negli ottavi di finale il 20enne americano Jenson Brooksby (n.99): 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, il punteggio finale.

Sinner lotta ma vince Zverev

È invece finita ieri agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner negli Us Open. L'altoatesino ha perso in tre set la sfida con il tedesco Alexander Zverev, alla quindicesima vittoria di fila tra Tokyo, Cincinnati e New York, non senza rimpianti. Il punteggio (6-4 6-4 7-6 dopo due ore e 25 minuti di gioco) non fotografa appieno l'andamento della partita, il divario tra i due è apparso molto meno evidente di quanto possa sembrare dal punteggio. Nel terzo set Sinner ha avuto l'occasione di rientrare in partita ma ha poi sprecato cinque set point servendo il match all'avversario su un piatto d'argento.