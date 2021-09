Formula 1, Raikkonen si ritira: "È tempo di nuove avventure"

"È una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stato facile, ma è ora di nuove avventure", ha scritto su Instagram il pilota finlandese, campione del mondo con la Ferrari nel 2007. "La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c'è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi", ha aggiunto

Kimi Raikkonen si ritira dalla Formula 1. "Questa è la mia ultima stagione", ha scritto il pilota finlandese - ora alla Sauber Alfa Romeo - in un post su Instagram. "Si tratta di una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stato facile, ma è ora di nuove avventure. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera e specialmente voi grandi fan che avete tifato per me per tutto questo tempo", ha scritto l'ex ferrarista, che proprio con il Cavallino ha vinto il campionato del mondo 2007. "La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c'è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vediamo in giro", ha concluso.