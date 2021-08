È morto Francesco Morini, colonna della difesa Juve negli anni '70

Aveva 77 anni. Era soprannominato "Morgan" per la sua abilità da "pirata" di rubare il pallone agli avversari. Memorabili i suoi duelli con Boninsegna e Riva. In maglia bianconera ha vinto 5 scudetti, una coppa Italia e una coppa Uefa. In Serie A ha indossato anche la maglia della Sampdoria