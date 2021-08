Gp Belgio, vittoria a Verstappen sotto la pioggia: corsi due soli giri

A causa di un forte acquazzone che si è abbattuto sul circuito di Spa, il gran premio è stato inizialmente sospeso per poi riprendere dopo oltre tre ore rispetto all’orario programmato. Alla ripartenza in regime di safety car, però, le condizioni non sembravano migliorate ed è stato deciso di bloccare le posizioni assegnando così la metà del punteggio standard. Il successo va all’olandese con la sua Red Bull davanti alla Williams di Russell e ad un furioso Lewis Hamilton in Mercedes

Succede di tutto al Gp del Belgio con la vittoria che è stata assegnata all’olandese Max Verstappen. A causa di un forte acquazzone che s’è abbattuto sul circuito di Spa, infatti, la gara non è stata portata al termine: corsi soltanto due giri per convalidare il gran premio ma vengono assegnati la metà dei punti. Primo posto dunque per il pilota della Red Bull davanti all’inglese Russell al suo primo podio in carriera e ad un arrabbiatissimo Lewis Hamilton che avrebbe voluto una soluzione diversa. Inoltre, visto che gli unici due giri ufficiali sono stati effettuati in regime di safety car, non è cambiata nessuna posizione rispetto alle qualifiche. Confermato così anche l’ottavo posto per Leclerc e il decimo per l’altra Ferrari, quella di Sainz.

Cos’è successo a Spa

leggi anche

Gp Belgio, le qualifiche: pole a Verstappen, poi Russel e Hamilton

Già in ritardo di circa mezz'ora rispetto all’orario previsto delle 15, dopo due giri di ricognizione, il direttore di gara aveva deciso di sospendere il Gp a causa delle proibitive condizioni meteo: troppo forte l’acquazzone che si è abbattuto sul circuito e troppo pericoloso far correre i piloti. Al termine di un’attesa lunga più di tre ore, nel momento in cui la pioggia ha diminuito la sua intensità, è stata ufficializzata la ripartenza dai box alle spalle della safety car. In ogni caso, sarebbe stata una gara “a tempo” visto che a quel punto era impossibile completare tutti i giri previsti. Gp che però è durato soltanto due tornate, quelle minime per poter assegnare, seppur in maniera ridotta, i punti ai piloti. A fine gara è stato il vincitore a parlare: "Non è una vittoria piacevole ma è comunque una vittoria, abbiamo fatto un grande lavoro ieri in qualifica". Hamilton: "Sapevamo che la pista non sarebbe mai migliorata e lo sapevano anche loro, ma hanno voluto correre lo stesso. Non si riusciva a vedere neppure la macchina che stava davanti. Spero che almeno vengano rimborsati i fan".