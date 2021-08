Atalanta-Bologna 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Finisce 0-0 l'anticipo della seconda giornata di Serie A fra Atalanta e Bologna. La squadra di Gasperini torna a giocare davanti ai propri tifosi ma non riesce a trovare la via del gol, nonostante le molte occasioni create. Per il Bologna una grande chance in avvio, con Orsolini che spreca (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).