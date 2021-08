Tennis, Sinner conquista Washington e vince il terzo titolo

Il 19enne altoatesino batte in finale lo statunitense Mackenzie McDonald per 7-5 4-6 7-5 e sale al n.15 della classifica Atp. È il primo italiano a vincere sul campo della capitale Usa e il secondo a raggiungere la finale in tutte e tre le categorie di tornei Atp (250, 500 e 1000) nella stessa stagione dopo Matteo Berrettini

Jannik Sinner conquista Washington e vince il Citi Open, torneo Atp 500, portando a casa il terzo titolo in carriera e salendo al n.15 della classifica Atp, suo best ranking. Il 19enne altoatesino ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie McDonald (n.107) per 7-5 4-6 7-5 (TUTTI I SUCCESSI DI SINNER).