Carl Nassib fa coming out: è il primo nella storia della Nfl

Il 28enne, alla sua seconda stagione nei Las Vegas Raiders, ne ha parlato in un post su Instagram. Nel filmato, il campione americano dice di "averlo voluto dichiarare giù da tempo", augurandosi che "un giorno video come questi non siano più necessari"

approfondimento

Nassib, alla sua sesta stagione nella Nfl e alla seconda nei Raiders, nel suo video ha aggiunto: "Ora mi sento a mio agio a farlo. Mi auguro che un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari". Nel 2015 Nassib è stato premiato come All-American, difensore dell’anno della Big 12 Conference. Non solo: l’atleta ha anche vinto Lombardi Award come miglior interior lineman nel college.

Il precedente di Michael Sam al College

In realtà, Carl Nassib non è il primo in assoluto a far coming out: nel 2014 quando ancora era nel College, il difensore Michael Sam annunciò di essere gay dichiarando nello spogliatoio dei Missouri Tigers "tutti ormai sapevano". In quel caso, la scelta di uscire allo scoperto arrivò con un bacio al fidanzato davanti alla telecamera quando fu raggiunto dalla notizia di essere stato ingaggiato dai St. Louis Rams, diventando poi così il primo giocatore ad essersi dichiarato omosessuale al debutto in Nfl. In realtà, Sam sarebbe stato tagliato prima di ottenere un posto ufficiale in squadra.