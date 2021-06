Per Germania-Ungheria l'Allianz potrebbe tingersi di arcobaleno

Monaco lancia un messaggio chiaro ad Orban. Lo stadio che mercoledì ospiterà la sfida della nazionale tedesca contro quella ungherese sarà colorato per sostenere la diversità, la tolleranza e l’uguaglianza anche nello sport

Una veste speciale per un messaggio speciale. A cambiare aspetto sarà probabilmente l’Allianz Arena che mercoledì ospiterà la sfida del campionato europeo tra Germania e Ungheria. Monaco di Baviera attraverso il suo sindaco chiederà infatti alla UEFA e alla Federcalcio tedesca di poter colorare di arcobaleno la facciata esterna dello stadio di casa. Un gesto plateale per esprimere il proprio dissenso verso le leggi recentemente emanate dal parlamento di Budapest che limitano la condivisione di contenuti che trattano di omosessualità e transessualità in presenza di minori di 18 anni.