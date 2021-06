MotoGp Germania, Marquez torna a vincere: gli highlights della gara

Per il pilota spagnolo si tratta dell'11esimo trionfo consecutivo nella pista tedesca. Dietro di lui Miguel Oliveira (KTM) ed Fabio Quartararo (Yamaha). Il primo degli italiani è stato Pecco Bagnaia su Ducati

Marc Marquez vince il GP di Germania della MotoGp e ritrova il successo dopo la lunga assenza dovuta all'incidente dello scorso anno. Il campione della Honda ha preceduto il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Per Marquez è l'11/a vittoria consecutiva sul circuito tedesco. Il primo degli italiani è stato Pecco Bagnaia su Ducati, quinto, solo 14mo Valentino Rossi sulla sua Petronas.

Marquez: "Uno dei momenti più importanti della mia carriera"

"Questo è uno dei momenti più importanti e difficili della mia carriera" ha detto Marquez commentando la sua vittoria. "Sapevo che oggi sarebbe stata una grande opportunità, arrivo da una situazione difficile - ha spiegato - ma questo weekend volevo lottare, mi sono detto 'questa è la mia gara', quando ho visto le prime goccioline in pista ho spinto ancora di più. E' stato difficilissimo spingere in pista con tutti i pensieri e i ricordi che avevo in testa, ma alla fine ci sono riuscito"