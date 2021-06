Euro 2020, Mancini: “Le partite non si vincono mai per caso”

Mancini: "Abbiamo pressato senza fermarci"

approfondimento

In queste partite serve un po' di tutto, anche l'aiuto del pubblico, e siamo stato felici di averlo di nuovo, finalmente", dice felice il tecnico. "E' stato decisivo muovere la palla velocemente e arrivare sul lato opposto in poco tempo, e liberando sempre un uomo". E sul rigore rimasto solo un'ipotesi o un caso di scuola, Mancini dichiara: "Non ho rivisto l'azione e dalla panchina non si è visto bene, dunque non saprei". E sul primo tempo non facile, il Ct aggiunge: "Eppure abbiamo giocato una buona partita anche in quei 45': non avevamo trovato il gol, ma non li abbiamo fatti giocare. Erano tutti dietro, non era facile entrare, ma abbiamo continuato a pressare, senza fermarci". E un "eppure" lo usa anche nel giudizio sulla prestazione della Turchia: "Eppure la Turchia è piena di talento: sicuramente non è così debole come forse è sembrato. Ma le partite non si vincono mai per caso, anche quelle che sembrano più semplici", conclude Mancini.