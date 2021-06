Calcio, Carlo Ancelotti torna al Real Madrid

Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti torna ad allenare il Real Madrid. Il tecnico di Reggio Emilia era già stato alla guida delle Merengues tra il 2013 e il 2015 arrivando a conquistare la decima Champions nella storia del club. Il nuovo accordo, reso noto dallo stesso club spagnolo con un comunicato sul proprio sito ufficiale, sarà valido per le prossime tre stagioni e verrà presentato mercoledì 2 giugno alle 18.

Via dall'Everton dopo un anno e mezzo

Nell'ultima stagione e mezza, Ancelotti ha guidato l'Everton in Premier League, conducendolo a un dodicesimo e a un decimo posto in campionato. Precedentemente aveva vissuto un'esperienza da allenatore del Napoli tra alti e bassi, culminata con un esonero nel dicembre del 2019 dopo il secondo posto raggiunto l'anno prima nel campionato di Serie A. Nella sua carriera da allenatore ha conquistato uno scudetto col Milan, una Premier League col Chelsea, un campionato francese col Paris Saint Germain e una Bundesliga col Bayern Monaco. Per lui anche tre Champions League: due col Milan e una con il Real Madrid.