Calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina

Il tecnico ex Milan e Napoli firma coi viola. L'annuncio sul sito e sul profilo Twitter del club gigliato. Lui saluta la sua ex squadra: "Allenare il Napoli è stato bellissimo"

Il saluto al Napoli

Poco prima, nella stessa giornata, Gattuso si era ufficialmente accomiatato dal Napoli: "Allenare il Napoli è stato bellissimo: un anno e mezzo intenso e prezioso, un'esperienza che porterò a lungo nel cuore". Nel suo messaggio di addio, Gattuso aveva spiegato: "Nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l'affetto unico dei napoletani verso la loro squadra. Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti". Gattuso ha ringraziato "i giocatori, lo staff della società, tutti i dipendenti, il presidente De Laurentiis che mi ha dato questa opportunità".

Un anno e mezzo sulla panchina degli azzurri

L'allenatore, già ex del Milan, era arrivato sulla panchina del Napoli a dicembre 2019 dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Confermato in questa stagione appena conclusa, il tecnico e il club erano anche stati vicini al rinnovo del contratto che però è stato congelato dopo una crisi di risultati e metà stagione, il discorso per la nuova firma non è mai stato poi ripreso.