Sampdoria, Claudio Ranieri lascia la panchina blucerchiata

Il tecnico, un po’ a sorpresa, ha annunciato l’addio alla squadra alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Parma. Arrivato a stagione in corso nel 2019, per due volte è riuscito a guidare il club lontano dalla zona retrocessione: quest’anno la Samp è salva da tempo e si trova a metà classifica. Ha scelto di non restare non per una questione economica, ma perché ritiene che la sua missione a Genova sia ormai compiuta