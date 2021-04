Muore a 26 anni Filippo Mondelli, ex campione del mondo di canottaggio

Il messaggio della Federazione italiana di canottaggio

A dare la notizia della scomparsa del campione è stata la Federazione italiana di canottaggio attraverso una commovente lettera di addio: "Pippo, da guerriero quale era, è stato vinto da un avversario implacabile che non ha avuto rispetto per la sua giovane età, non ha avuto rispetto per la sua famiglia e per tutte le persone che lo hanno amato. Saremo noi, insieme a tutti quelli che hanno apprezzato la sua passione per la vita e per il canottaggio, amato per il ragazzo solare che era, condiviso con lui tutto, supportato ogni volta che ne aveva bisogno, gioito con lui per tutte le belle cose che ci ha regalato, a rimanere in rispettoso silenzio per la grave perdita che ha colpito la sua famiglia e tutta la comunità remiera e sportiva nazionale, poiché da poco era stato eletto, il più votato, come componente della Giunta CONI. Silenzio e rispetto per la perdita incolmabile di un ragazzo speciale in tutto".