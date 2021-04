Basket: morto a 19 anni Terrence Clarke, promessa dell’NBA

La giovane promessa del basket Terrence Clarke è morto in un incidente stradale. Secondo la ricostruzione della polizia, Clarke era in macchina da solo e avrebbe attraversato un semaforo con il rosso ad alta velocità e finendo poi per scontrarsi contro un camion e infine arrestare la corsa contro un muro. Il conducente del camion non avrebbe riportato nessuna conseguenza. Stando ai rilievi della polizia di San Fernando Valley, Clarke non indossava la cintura di sicurezza. La promessa dell'Nba subito dopo l’incidente è stata portata al Northridge Hospital ma le sue condizioni erano molto critiche e poco dopo è deceduto.

Il ricordo del suo allenatore

Così John Calipari, coach dei Kentucky: "Sono ditrutto, Terrence era un ragazzo fantastico, che riempiva la stanza con la sua personalità, il suo sorriso e la sua gioia. I suoi fratelli e compagni di squadra sono devastati. Sto andando a Los Angeles per stare vicino a sua madre e alla sua famiglia. Pregate per lui".

Una futura stella NBA

Nonostante avesse solo 19 anni era già un predestinato. L’ultima stagione con i Kentucky Wildcats non era stata entusiasmante, per lui solo 7 partite e poi un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal parquet. Avrebbe partecipato al draft NBA 2021 e aveva già firmato un contratto con l'agenzia Klutch Sports di Rich Paul, la stessa di LeBron James e Davies.