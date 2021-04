Finisce la collaborazione tra Kobe Bryant e Nike

Vanessa Bryant molla la Nike. “Speravo in un impegno maggiore verso il ricordo e la celebrazione della vita e della carriera di mio marito - ha detto la moglie di Kobe - . Naturale voglia continuare a permettere a tutti di indossare i prodotti del suo marchio. Il fatto che ogni nuova linea venga esaurita in pochissimo tempo è la prova di quanto sia amato ancora oggi, i numeri parlano da sé”.



Il contratto era scaduto lo scorso 13 aprile e sul piatto c’erano tanti soldi. Evidentemente non adeguati quelli che il marchio americano era disposto a versare nelle casse degli eredi. Così la vedova Bryant forte del fatto che gli accessori di Kobe vadano via come il pane ha deciso di chiudere i rapporti.

Risposta Nike

Porta in faccia per la casa di abbigliamento americana che ha commentato così la fine del rapporto con la leggenda dei Lakers: “Kobe Bryant è stato una parte fondamentale per Nike nel creare una profonda connessione e un profondo legame con i clienti. Ci ha spinto a essere migliori. Nonostante il suo contratto e il rapporto di lavoro con noi sia giunto al termine, Kobe resta un membro della famiglia Nike che continueremo ad amare in maniera intensa”.

Quale sarà il futuro?

La famiglia Bryant è già al lavoro per trovare altri partners, lo dice la stessa Vanessa: "proseguiremo nel nostro lavoro per mantenere la legacy di Kobe e Gigi, per onorarli al meglio e tutto ciò non cambierà mai”. Si vocifera di nuovi accordi che potrebbero arrivare entro il 24 agosto, in occasione del "Mamba Day". Una data simbolica perchè 24 e 8 sono i numeri di maglia indossati nei Lakers da Kobe Bryant.