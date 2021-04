NBA, rissa tra Los Angeles Lakers e Toronto Raptors: due espulsi

Staples Center, si gioca Los Angeles Lakers – Toronto Raptors. A 2’24 dal termine del primo quarto del match, Dennis Schroeder, point guard della squadra di Coach Vogel, fa un duro intervento su OG Anunoby. L’ala dei Raptors non apprezza e reagisce male. In pochi secondi arriva Montrezl Harrell, a cui si aggiungono tutti i giocatori in campo. Si accenna una rissa, prontamente sedata in pochi istanti dall'intervento (pressoché immediato) degli arbitri, che chiudono la questione con due espulsioni