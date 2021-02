Roma-Milan 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Milan vince a Roma e si conquista i tre punti che permettono ai rossoneri di restare a -4 dall'Inter. Avvio lanciato per la squadra di Pioli che in pochi minuti costruisce diverse palle gol. Due le reti (giustamente) annullate per fuorigioco a Tomori e Ibra. Gol non convalidato anche a Mkhitaryan. Ancora una chance per Rebic e una grande occasione per Pellegrini prima del rigore segnato da Kessié e accordato dopo 'on field review' per un pestone di Fazio a Calabria. Nella ripresa, la squadra di Fonseca trova il pari con un bel destro di Veretout. Il Milan non demorde e si riporta in vantaggio con un sinistro potente e preciso di Rebic: è la rete che decide la gara. Nel finale gli ultimi assalti della Roma sono vani e i rossoneri possono fare festa (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.