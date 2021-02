Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: Dea in finale contro la Juventus

L’Atalanta conquista la finale di Coppa Italia, la quinta nella storia del club. La squadra di Gasperini ha battuto 3-1 il Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo, nel ritorno delle semifinali. All’andata era finita 0-0. La sfida per il trofeo si terrà il 19 maggio: l’Atalanta dovrà vedersela con la Juventus, che ha eliminato l'Inter. Per Gasperini, sconfitto nel 2019 dalla Lazio, si tratta della seconda finale nel suo periodo all'Atalanta. I bergamaschi sono arrivati all’ultimo atto anche nel 1963, quando hanno messo in bacheca l'unico trofeo finora conquistato, nel 1987 (ha vinto il Napoli) e nel 1996 (ha vinto la Fiorentina).