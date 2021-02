Parma-Bologna 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una doppietta di Barrow mette in discesa il match per gli ospiti, che in pieno recupero trovano anche la terza rete con Orsolini. La squadra di Mihajlovic sale a 23 punti portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di D'Aversa, che restano penultimi a quota 13

Bologna corsaro a Parma con una netta vittoria per 3-0, grazie alla quale i rossoblù scavalcano in classifica Benevento e Fiorentina portandosi a più 8 sulla zona retrocessione a quota 23 punti. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie a una doppietta di Musa Barrow, prima con un colpo di testa e poi di mancino, e arrotondano il punteggio in pieno recupero con una rete di Orsolini in contropiede. Situazione critica per il Parma, alla terza sconfitta consecutiva, che resta in penultima posizione a 13 punti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A – LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).



