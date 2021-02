Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: video, gol e highlights

L’Inter vince al Franchi, domina la Fiorentina e si impone per 2-0 con una rete per tempo. Prima Barella, poi Perisic permettono alla squadra di Conte di tornare al primo posto in classifica in attesa della partita del Milan contro il Crotone. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A – LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.