Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini

Peggiorano le condizioni di Fausto Gresini, l’ex pilota di motociclismo e manager dell’omonimo team del Motomondiale risultato positivo al coronavirus il 27 dicembre del 2020. Gresini è attualmente ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, e ha la febbre alta.

Il post del figlio su Facebook

L’aggiornamento sulle sue condizioni è stato dato dal figlio Lorenzo con un posto su Facebook. "Ciao a tutti ieri babbo ha avuto un peggioramento con febbre alta – ha scritto Lorenzo Gresini - non mi piace dilungarmi in spiegazioni sui social, scrivo principalmente per aggiornare gli amici vicini e lontani che ci seguono, ma soprattutto per sensibilizzare. Si dice che colpisca persone che hanno altre patologie o anziane, ma io conosco mio babbo e vi garantisco che prima di questo virus è sempre stato un 59enne in piena salute come tanti altri. Mi sono state riportate storie di persone che hanno 10-11 anni in meno di lui e in piena salute che ora lottano e si trovano nella stessa situazione. Questo per dirvi di stare assolutamente attenti e se non volete farlo per voi fatelo per gli altri...".

Miglioramenti nei giorni scorsi

Da pilota, Gresini è stato due volte campione del mondo della classe 125. Ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dal 30 dicembre, in un reparto Covid, aveva mostrato miglioramenti nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, era cosciente e aveva ricevuto la prima visita della moglie Nadia da quando era stato ricoverato, riuscendo anche a fare una video-chiamata con la figlia Agnese.