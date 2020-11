Covid Milan, dopo Pioli è positivo anche il vice Murelli

Dopo la positività del tecnico del Milan Stefano Pioli, anche il vice allenatore è in isolamento dopo un test effettuato domenica. Daniele Bonera (che da poco ha superato il Master Uefa Pro) organizzerà da questo pomeriggio la gestione degli allenamenti a Milanello.

Giacomo Murelli in quarantena

Murelli ieri non era a Milanello, dove la squadra ha svolto una partita di allenamento contro la Primavera. Come spiega il club rossonero in una nota, il vice allenatore è "in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli" e lui stesso "è risultato positivo a un primo test confermato ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio.