Serie A, primo esonero: Iachini lascia la Fiorentina. Torna Prandelli

Il club in una nota: “Iachini nella passata stagione ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, è riuscito a risollevare le sorti della squadra. Purtroppo la Società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l'incarico”. Sulla panchina viola arriva l’ex commissario tecnico della Nazionale, già alla guida della squadra tra il 2005 e il 2010: ha firmato un contratto fino a giugno 2021

Primo esonero in Serie A. Giuseppe Iachini lascia la panchina della Fiorentina: non sono bastati gli 8 punti conquistati in sette partite in campionato. Il club ha comunicato che a sostituirlo sarà Cesare Prandelli, già tecnico dei viola tra il 2005 e il 2010, che secondo Sky Sport ha firmato un contratto fino a giugno 2021.