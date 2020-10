Formula 1, qualifiche Gp Portogallo: pole a Hamilton. VIDEO

Sul circuito di Portimao, il britannico della Mercedes partirà in testa nella 12esima prova del mondiale di F1, che si corre domenica 25 ottobre. In prima fila con lui il compagno di squadra Valtteri Bottas. Dietro di loro la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari del monegasco. Vettel scatterà dalla 15esima posizione

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha ottenuto la pole position nel Gp del Portogallo, la 12esima prova del mondiale di Formula 1. La gara si disputa domani, domenica 25 ottobre, sul circuito di Portimao. Il britannico della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, col quarto tempo. Sebastian Vettel non è entrato nella Q3 e partirà 15esimo.

Hamilton: "Oggi è stata davvero dura"

"Non posso dire quanto sia stato difficile oggi”, ha spiegato a caldo Hamilton dopo la pole. “È vero, abbiamo una grande macchina ma dobbiamo farla finita. Ho insistito e insistito per trovare la prestazione giusta. Ho fatto i tre giri per provare a battere il tempo di Bottas e quell'ultimo giro è andato davvero al meglio". Hamilton ha ottenuto in Portogallo la 97esima pole in carriera e l’ha guadagnata ai danni del compagno di squadra, Valtteri Bottas, che fino all'ultimo aveva sempre fatto segnare i migliori tempi nelle libere e anche nelle qualifiche 1 e 2.