Lazio-Borussia Dortmund 3-1: gol e highlights della Champions League

Primo tempo: doppio vantaggio biancoceleste

Nei primi 45 minuti la Lazio si porta in doppio vantaggio sui tedeschi grazie alla rete di Immobile e all'autogol di Hitz. L'attaccante dei biancocelesti e della Nazionale italiana sblocca subito al sesto minuto su invito di Correa. È invece Luiz Felipe a propiziare, di testa, l'autorete dell'estremo difensore degli ospiti (23'). Pericoloso il Borussia Dortmund con Piszczek di testa e Guerreiro, bravo Strakosha in entrambe le occasioni. L'occasione per il 2-1 è sui piedi di Meunier, che però manda a lato.