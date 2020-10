Rio Ave - Milan, dove vederla in tv e probabili formazioni

Questa sera, il Milan di Stefano Pioli affronta i portoghesi del Rio Ave, in una sfida che vale l'accesso alla fase a gironi della prossima Europa League. Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due squadre. Una sfida tutt'altro che facile per i rossoneri, che dovranno fare i conti con le tante assenze, a partire da Ibrahimovic e Rebic. Il Rio Ave arriva alla sfida dopo aver eliminato il più quotato Besiktas (4-2 ai rigori, dopo l'1-1 nei 120 minuti di gioco.

L'ottimo momento di forma del Milan



D’altra parte, i rossoneri, tra il finale della scorsa stagione e l'inizio di questa, hanno collezionato ben 17 risultati utili consecutivi, riuscendo ad andare a segno in 16 match. La squadra di Pioli ha già superato due turni nella competizione europea, battendo prima lo Shamrock Rovers (2-0 firmato Ibra-Calhanoglu), e poi il Bodo/Glimt (3-2).

Dove vedere la partita

Rio Ave-Milan è in programma questa sera alle ore 21 all'Estadio do Rio Ave e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

Rio Ave (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Augusto, Tarantini, Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All.: Mario Silva

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All.: Pioli