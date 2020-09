Bayern Monaco - Siviglia, dove vederla in tv e probabili formazioni

Stasera alle 21 la Puskas Arena di Budapest ospita la finale di Supercoppa Europa tra il Bayern Monaco e il Siviglia. Una partita importante non solo per la posta in palio, ma anche perché segna la riapertura graduale degli stadi: l'impianto ungherese permetterà infatti l’ingresso del pubblico con una capienza pari al 30%. Sono circa 20mila gli spettatori attesi.

La sfida tra le regine d'Europa

Il Bayern ha dominato la Champions League battendo il Barcellona di Messi per 8-2 e superando il Psg in finale, 1-0 grazie al gol di Coman. Il Siviglia ha trionfato ancora una volta in Europa League battendo l'Inter di Antonio Conte. L'unico precedente europeo tra Bayern Monaco e Siviglia risale alla Champions League 2017/2018. Le due squadre si affrontarono nei quarti di finale della competizione. A passare il turno furono i bavaresi con un risultato complessivo di 2-1. I gol tutti nella sfida d'andata del Sánchez Pizjuán, cui fece seguito lo 0-0 dell'Allianz Arena.

L'albo d'oro

Entrambe le squadre hanno vinto solo una volta la Supercoppa Europea. La formazione che si aggiudicherà la sfida diventerà dunque la decima società ad aggiudicarsi il trofeo per più di una volta. Nella sfida di stasera, però, il Bayern dovrà fare i conti anche con la cabala. Per la terza volta, una squadra spagnola ed una tedesca si affronteranno nella finale di Supercoppa Europea, finora hanno sempre vinto le formazioni iberiche. Nel 1992, il Barcellona ha avuto la meglio del Werder Brema con un 3-2 complessivo (la sfida si giocava con la formula dell'andata e ritorno), mentre nel 1997 lo stesso club catalano ha liquidato il Borussia Dortmund.



Dove vedere la partita

Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 251 con pre-partita alle 20.30 sugli stessi canali. La partita sarà visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV. Telecronaca di Massimo Marianella, commento tecnico di Luca Marchegiani.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Koundé, D. Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando; Jordan, Suso, Ocampos; De Jong. All. Lopetegui