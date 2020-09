Sassuolo-Cagliari 1-1: video, gol e highlights di Serie A

Termina 1-1 la sfida del Mapei tra emiliani e sardi: vantaggio di Simeone e pareggio di Boaurabia su calcio di punizione.

Finisce in parità il match della prima giornata di campionato tra Sassuolo e Cagliari. I padroni di casa dominano il primo tempo senza riuscire a portarsi in vantaggio. Ripresa più equilibrata: i sardi passano in vantaggio con un colpo di testa di Simeone, gli emiliani pareggiano grazie ad uno splendido calcio di punizione di Bourabia.

Primo tempo: il Sassuolo spreca

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida della 1^ giornata di Serie A tra il Sassuolo e il Cagliari. Il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi si affida al solito 4-2-3-1, scegliendo Haraslin al posto dell'indisponibile Boga. Sorpresa nei sardi di Eusebio Di Francesco che schiera Nandez nel tridente offensivo. Prima occasione del match sui piedi di Berardi: gran tiro al volo da fuori area che si perde alla destra di Cragno. All'11' ci prova Caputo che riceve in area e si gira: tiro centrale da parte del bomber neroverde. Berardi ci riprova su calcio di punizione: sinistro potente ma non preciso che esce a lato. Il Cagliari si sveglia a riesce a farsi vedere dalle parti di Consigli con Simeone: il colpo di testa del 'Cholito' non inquadra lo specchio della porta.

Secondo tempo: Rogerio risponde a Simeone Dopo una prima frazione di gioco dominata a lungi tratti dal Sassuolo, il match diventa più equilibrato nel corso della ripresa. Consigli è attento a respingere una conclusione di Nandez. Rogerio è costretto a lasciare il campo per un problema fisico: al suo posto Kyriakopoulos. De Zerbi sfrutta la finestra dei cambi inserendo anche Bourabia e Defrel per Obiang e Haraslin. Caputo e Berardi non capitalizzano due buone opportunità e i sardi non perdonano, passando in vantaggio al 77': Joao Pedro lavora un pallone sulla sinistra e crossa al centro, dove Simeone anticipa i difensori e di testa insacca alle spalle di Consigli. Dopo una rete annullata al 'Cholito' per fuorigioco, il Sassuolo trova la forza per pareggiare con una meraviglioso calcio di punizione di Bourabia che si infila all'incrocio dei pali.