Fiorentina-Torino 1-0: gol e highlights della partita di Serie A

I primi tre punti del nuovo campionato di calcio di Serie A sono della Fiorentina, che in casa batte per 1-0 il Torino nel match d’esordio della stagione. La rete decisiva porta la firma di Castrovilli e arriva al culmine di una partita dominata dai viola.

Al 18’ Kouamé arriva sul cross di Biraghi ma impatta male e spedisce il pallone a lato. Al 21’ la prima grande occasione per Berenguer, che solo davanti a Dragowski spara centrale e si fa respingere la conclusione. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Sirigu. Il portiere del Torino salva due volte il risultato al 43’, con un grande doppio intervento di Sirigu, prima sul colpo di testa del solito Kouamé, poi sul rimpallo fortuito e pericolosissimo su Ansaldi, che rischia l’autogol. Poi al primo dei quattro minuti di recupero si supera volando a togliere dalla porta l’ennesimo colpo di testa di Kouamé.

Secondo tempo

Pronti via ed è subito gol. Al 47’ appena iniziato, Biraghi riceve palla e con l’aiuto di una deviazione brucia Sirigu. La bandierina però è alzata, l’esterno sinistro viola è in fuorigioco sul tocco di testa di Castrovilli, e la rete viene annullata anche dopo la revisione del Var. Al 29’ la grande occasione capita sui piedi di Bonaventura, che si ritrova la palla un po’ a sorpresa, la controlla, ma viene chiuso da tre avversari a porta praticamente vuota. Il secondo tempo è comunque interamente della Fiorentina, che assedia la metà campo del Torino e trova il vantaggio al 78’ con Castrovilli, bravissimo a deviare sul secondo palo un cross dalla destra di Chiesa. È il gol decisivo, perché il gol di Belotti che al 94’ potrebbe valere il pareggio è segnato in fuorigioco.