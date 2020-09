Serie A, alle 12 svelato il calendario 2020/2021: ecco dove vederlo

I paletti per il calendario

Tra i criteri di cui si terrà conto nella compilazione del calendario, sostanzialmente uguali a quelli dell'anno scorso, c’è il paletto che Roma e Lazio giocheranno l'ultima partita del prossimo entrambe in trasferta, perché sarà indisponibile dal 18 maggio 2021 lo stadio Olimpico, sede della gara inaugurale dell'Europeo, rinviato di un anno per l'emergenza coronavirus.

I derby

Non è escluso che la Serie A si apra con qualche big match. Non sarà in ogni caso un derby, perché le stracittadine non sono possibili né alla prima né all'ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro. È anche prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le squadre di Genova, di Milano, di Torino e per quelle della Capitale, a eccezione appunto del turno finale per Lazio e Roma.