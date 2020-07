Lazio-Brescia 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

I biancocelesti battono le Rondinelle già retrocesse. A segno Correa, nel primo tempo, e Immobile che, sul finale, raggiunge il suo 35esimo centro in campionato. Per lui si avvicina il record di Higuain (36 gol del 2015-2016 con il Napoli)

Primo tempo, Lazio avanti con Correa



Al 17' il match si sblocca con il gol di Correa per la Lazio: è il nono centro in stagione per l'argentino. Lazio pericolosa per tutto il primo tempo: la squadra di Inzaghi costruisce almeno altre quattro palle gol.

Secondo tempo, 2-0 firmato Immobile

Nella ripresa Milinkovic-Savic vicino al gol di testa al 53'. Il raddoppio della Lazio arriva con Ciro Immobile che, all'83', sigla il suo 35esimo centro in campionato. L'attaccante sul finale arriva vicino a un altro gol, ma Andrenacci stavolta non si fa superare.