Fiorentina-Bologna 4-0: video, gol e highlights di Serie A

Una tripletta di Federico Chiesa e un gol di Milenkovic decidono la sfida del Franchi tra Fiorentina e Bologna. Per i felsinei 32esima partita consecutiva con almeno un gol subito, un record assoluto in serie A

Dopo un primo tempo combattuto, Federico Chiesa (tripletta per lui) e un gol di Milenkovic decidono la sfida Fiorentina-Bologna, partita valida per 37a giornata del campionato di serie A. Con entrambe le squadre senza obiettivi, al Franchi va in scena un incontro piacevole. Il Bologna spreca nel primo tempo e crolla poi nella ripresa sotto i colpi dell’esterno viola.

Primo tempo: Bologna pericoloso

Avvio convincente della Fiorentina che nei primi cinque minuti mostra intraprendenza e prende in mano il pallino del gioco. Il Bologna però è la squadra più pericolosa nella prima parte di frazione. Prima Dominguez ci prova al volo dalla distanza e Terracciano respinge in corner, poi Sansone non arriva per un soffio all’appuntamento con il gol. Dopo una buona mezz’ora da parte di entrambe le squadre, i ritmi si abbassano ma è ancora il Bologna con Dominguez a costruire un’occasione. Barrow sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per il centrocampista che conclude alto sopra la traversa.

Secondo tempo: Chiesa grande protagonista e la Fiorentina dilaga

Nella ripresa si accende Federico Chiesa. In sette minuti il numero 25 della Fiorentina firma la sua doppietta personale. Al 48’ Castrovilli e Dalbert combinano in area, palla al centro per Chiesa e conclusione deviata da Medel che spiazza Skorupski. Al 54’ fa tutto l’esterno liberandosi al tiro e raccogliendo la ribattuta iniziale del portiere del Bologna. Mihajlovic corre ai ripari e rivoluziona il centrocampo con gli ingressi di Svanberg, Schouten e Baldursson. Arriva però il tris al 74’ con Milenkovic bravo a controllare e scaricare alle spalle di Skorupski dagli sviluppi di palla inattiva. Il gol del difensore abbatte anche le ultime resistenze del Bologna che si arrende ai viola. C’è tempo però per Federico Chiesa di siglare il suo terzo gol con uno splendido tiro a giro.

Il tabellino di Fiorentina-Bologna 4-0

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano (84' Brancolini); Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (67' Lirola), Pulgar, Castrovilli, Dalbert (84' Dalbert); Chiesa, Cutrone (67' Kouamé), Ghezzal (54' Duncan). All. Iachini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo (84' Bonini), Denswil; Dominguez (63' Svanberg), Medel (63' Schouten); Orsolini (76' Juwara), Soriano (63' Baldursson), Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

MARCATORI: 48', 54', 89’ Chiesa, 74' Milenkovic

AMMONITI: Ghezzal (F), Corbo (B), Dalbert (F)