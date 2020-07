Dopo essersi fratturato l'omero, lo spagnolo è di nuovo in sella alla sua Honda sul circuito di Jerez de la Frontera, per le prove libere in vista del Gp d'Andalusia del 26 luglio. Il campione del mondo proverà la sua tenuta fisica prima di decidere se partecipare alla gara

A quattro giorni dall'operazione all'omero, il pilota di MotoGP Marc Marquez è di nuovo in sella alla sua Honda sul circuito di Jerez de la Frontera, per la terza sessione di prove libere in vista della gara in Andalusia, in programma domani 26 luglio (I RECUPERI LAMPO DEGLI SPORTIVI).