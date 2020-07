5/17 ©LaPresse

"Complimenti al Crotone, che conquista la Serie A. Dopo il Benevento un'altra squadra del Sud entra a far parte della massima competizione". Così, in un post pubblicato su Facebook, il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora si è complimentato con la squadra calabrese allenata da Giovanni Stroppa