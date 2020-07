Brescia-Spal 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una vittoria che lascia qualche speranza accesa per il Brescia e manda aritmeticamente all’inferno la Spal. Lo scontro diretto tra le ultime due in classifica del campionato di Serie A termina 2-1 per la squadra di Lopez, che ribalta l’iniziale vantaggio ferrarese grazie ai primi due gol in Italia di Jaromir Zmrhal (CLASSIFICA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI). Per la squadra di Di Biagio, ultima con 19 punti, è la sentenza definitiva delle retrocessione in Serie B: a quattro partite dalla fine sono troppi i 14 punti di svantaggio sul Genoa quartultimo e vincente sul Lecce (HIGHLIGHTS).