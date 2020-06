Superbike, incidente in moto: morto a 25 anni Ben Godfrey

L'annuncio da parte di “No Limits Trackdays”

Godfrey era una giovane promessa della Superbike. Quest’anno avrebbe dovuto gareggiare nella Ducati TriOptions Cup a Silverstone per il Team BGR. Ricordando il pilota, Mark Neate, il direttore di “No Limits Trackdays”, ha spiegato: “Sono distrutto all’idea che Ben sia morto per le ferite subite. Era davvero un giovane fantastico. Ed era amico di molti, sorrideva sempre e aveva tempo per tutti. Era entusiasta per l'inizio della stagione e aveva partecipato a diversi ‘trackday’ nell'ultimo mese. La nostra vicinanza va alla sua famiglia, alla sua partner Jordan e ai suoi compagni di squadra e amici”.

Il ricordo del compagno di gara

Mentre il suo compagno di gara, Glenn Irwin, su Twitter ha scritto: "Riposa in pace Ben Godfrey. Sei scomparso troppo presto. La mia vicinanza va alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua squadra".