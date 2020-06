Finale di Coppa Italia, Napoli-Juve: orario e probabili formazioni

Mercoledì 17 giugno alle 21 si giocherà l’ultimo atto della Coppa Italia. Le due squadre finaliste sono la Juventus, che ha superato il Milan in semifinale, e il Napoli, che ha battuto l’Inter. La finale si disputerà in gara singola all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, al quale potranno accedere solo lo staff delle due squadre e della Figc. Come le altre partite di Serie A, anche questo match si disputerà a porte chiuse per rispettare le limitazioni imposte per arginare l’epidemia di coronavirus. Nelle due formazioni ci saranno delle defezioni. Ecco i probabili undici scelti dai due allenatori.

Probabile formazione Juventus

Tra le fila dei bianconeri mancherà l’attaccante Gonzalo Higuain. L’ex giocatore del Napoli si è infortunato durante la settimana. L’allenatore, Maurizio Sarri, anche lui grande ex del match, potrebbe optare per un 4-3-3 con: Buffon in porta; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa; Bentancur, Pjanic e Matuidi a centrocampo; e Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco.

Probabile formazione Napoli

Il Napoli invece dovrà fare a meno del portiere Ospina, che è stato squalificato nella semifinale di ritorno contro l'Inter. In dubbio anche il difensore Kostas Manolas, che dopo l'infortunio del mese scorso è tornato ad allenarsi in gruppo soltanto due giorni fa. In campo Gennaro Gattuso potrebbe mandare: Meret in porta; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui in difesa; Fabian Ruiz, Demme e Zielinski a centrocampo; Callejon, Mertens e Insigne in attacco. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate anche il Napoli scenderebbe in campo con il 4-3-3.

Precedenti

I precedenti in stagione tra le due squadre sono in perfetto equilibrio con una vittoria per parte. L’ultimo scontro se l’è aggiudicato il Napoli con il punteggio di 2-1, marcatori: Zielinski e Insigne per il Napoli, Ronaldo per la Juventus. Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Juventus gioca la sua 19esima finale, mentre per il Napoli la decima. Finora i bianconeri ne hanno vinte 13 e gli azzurri 5.