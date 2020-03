Uno dei luoghi più simbolici dello sport, il tempio del tennis americano, a Flushing Meadows, diventa un ospedale per far fronte all'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO). La federazione del tennis Usa, la United States Tennis Association (Usta) ha fatto sapere che le strutture del Billie Jean King National Tennis Center, sede del torneo degli US Open, verranno utilizzate per ospitare temporaneamente 350 letti d'ospedale e anche per preparare i pasti durante la pandemia. Il portavoce dell'Usta, Chris Widmaier, ha spiegato che gia' da oggi l'area in cui si trovano i campi al coperto comincera' a diventare una struttura sanitaria.

Al lavoro anche le cucine del Grande Slam

Lo Stato di New York e le autorità locali stanno disperatamente cercando di aumentare la loro capacità ospedaliera per far fronte alla pandemia che sta colpendo in modo assolutamente aggressivo la zona. Widmaier ha aggiunto che le cucine del Louis Armstrong Stadium, la seconda più grande arena nel complesso, che di solito ospita il Grande Slam, saranno utilizzate per preparare 25 mila confezioni di pasto al giorno che saranno destinati a pazienti, operatori sanitari, volontari e bambini della città.



L'Usta inizialmente voleva lasciare aperto il complesso in modo che le persone potessero prendere lezioni o giocare a tennis. Poi ha capito che la situazione si era aggravata al punto tale che nessuno avrebbe più potuto fare sport; e ha quindi cambiato idea. Le autorità locali e statali stanno già lavorando all'installazione di un grande ospedale nell'area di Central Park.