Dopo la sospensione del campionato di Serie A, stop anche alle coppe europee di basket in Italia. Almeno per un mese. Le gare di Eurolega e EuroCup da disputare nella Penisola, infatti, si giocheranno all'estero, almeno fino al prossimo 11 aprile. È la decisione del direttivo di Eurolega per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, con un cambio di direzione rispetto a quanto era stato stabilito ieri. Il provvedimento coinvolge Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna, le compagini impegnate nelle competizioni continentali, che dovranno disputare fuori dal territorio italiano le prossime gare in calendario.

Le cinque partite spostate fuori dall'Italia

Saranno almeno cinque le partite che saranno spostate fuori dall'Italia, come informa l'Eurolega. Per l'Olimpia Milano verranno rilocalizzate le gare inizialmente previste al Forum di Assago contro l'Olympiacos di domani, quella contro l'Asvel Villeurbanne del 27 marzo e quella contro il Cska Mosca dell'ex Mike James del 9 aprile. La Segafredo Virtus Bologna dovrà giocare lontano dal PalaDozza gara2 dei quarti di finale di EuroCup contro il Monaco. Stesso destino per l'Umana Venezia, che avrebbe dovuto affrontare al Taliercio l'Unicaja Malaga. Sarà il direttivo dell'Eurolega, d'accordo con i club, a stabilire nei prossimi giorni dove verranno recuperate queste gare.

Milano-Olympiacos venerdì a Berlino

La gara tra Olimpia Milano e Olympiacos è stata quindi immediatamente riprogrammata, e si disputerà venerdì 13 marzo alle ore 20.45 alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. La partita si disputerà a porte chiuse, fa sapere l’Eurolega, senza accesso per i media. Negativo il commento su Twitter di Nemanja Nedovic, giocatore serbo dell'Ax Milano: "Quindi dovremmo girare per l'Europa per un mese intero. Deve essere uno scherzo".